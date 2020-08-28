الأهلي يواجه الزمالك في نهائي دوري الجمهورية تحت 18 .. تعرف على الموعد

نجح فريق النادي الأهلي تحت 18 سنة من الحصول على بطاقة التأهل لمباراة تحديد بطل بطولة الجمهورية لكرة السلة للشباب بعد الفوز على فريق الجزيرة.

واستضافت صالة نادي 6 أكتوبر المفتوحة مباراة الأهلي والجزيرة في الثامنة مساء اليوم الجمعة

من أجل معرفة الطرف الثاني في مباراة تحديد بطل المسابقة التي سبق وتأهل لها نادي الزمالك.وفاز النادي الأهلي تحت قيادة مدربه ياسر أبو الفتوح من الفوز على نادي الجزيرة 59 – 54 بنتيجة ليضمن التأهل إلى المباراة الفاصلة لتحديد بطل بطولة الجمهورية تحت 18 سنة غدًا السبت على نفس الملعب في تمام الساعة السادسة مساءً.وسبق وحقق الزمالك الفوز على فريق سموحة بنتيجة 58-69 ليتأهل الفريق الأبيض إلى المباراة النهائية وتصبح مباراة الغد هي الفاصلة لتحديد بطل المسابقة من بين الفريقين.