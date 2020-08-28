رسالة مرتضى منصور لرئيس الوزراء

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه رسالة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وذلك على هامش افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي اليوم. وقال رئيس النادي :"لدي رسالة عتاب ومحبة لرئيس الوزراء بسبب عدم حضوره النادي اليوم". وتابع :"الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أوضح لي أنه جاء بالنيابة عنه وأن معالي رئيس الوزراء في مهمة بالإسكندرية". Advertisements وأضاف :"أكن كل الاحترام والتقدير لرئيس الوزراء على المجهود الذي يبذله وأتمنى أن يقوم بزيارة للنادي عقب إنهاء أعماله لأن أعضاء الجمعية العمومية ينتظرون زيارته باعتباره ابن من أبناء النادي. أن يقوم بزيارة للنادي عقب إنهاء أعماله لأن أعضاء الجمعية العمومية ينتظرون زيارته باعتباره ابن من أبناء النادي. وتواجد عدد كبير من نجوم نادي الزمالك السابقين منهم طارق يحيي وأيمن منصور وأحمد عبد الحليم ومجدي شلبي وعمر النور وغانم سلطان وعادل المأمور ونصر إبراهيم ومصطفى نجم وأحمد سمير نجوم فريق الكرة السابقون بالنادي في مقر القلعة البيضاء من أجل حضور افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم. أجل حضور افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم. ويحضر افتتاح المنشآت الجديدة بالزمالك عدد من كبار الشخصيات بناء على دعوة من المستشار مرتضى منصور رئيس النادي حيث حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق كما حضر الأمين العام لنقابه المحامين ورئيس نادي قضاة مجلس الدوله وعاطف فهمي عضو نقابه المهن الموسيقية وفاروق جعفر نجم فريق الكرة السابق بالنادي وعمر هريدي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ووليد مهدى مندوبا عن نادي بيراميدز ورؤساء اتحادات ألعاب القوى وكرة السله والكاراتيه والبلياردو وعدد من أعضاء مجلس النواب.

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