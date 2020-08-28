اتحاد الكرة يحسم تأجيل لقاء الأهلي والمصري

حسمت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل لقاء الأهلي والمصري غدا بالدوري بعد ظهور ٥ حالات إيجابية في صفوف الفريق البورسعيدي. في صفوف الفريق البورسعيدي. أكد مصدر باتحاد الكرة أن المباراة ستقام في موعدها ولا نية لتأجيلها خاصة أن اتحاد الكرة سبق وحدد إن تأجيل اي مباراة لإصابات

لتأجيلها خاصة أن اتحاد الكرة سبق وحدد إن تأجيل اي مباراة لإصابات كورونا لابد أن يحدث عندما يتجاوز عدد الاصابات ١٠ لاعبين من المقيدين في قائمة الفريق.

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