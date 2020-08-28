كروكيه الصيد يفوز بفضية بطولتي الكأس والإتحاد

حصد فريق الكروكيه بنادى الصيد كأس المركز الثانى فى منافسات بطولتى كأس مصر والاتحاد واللتان اقيمتا على ملاعب الاتحاد المصرى بمركز شباب الجزيرة. ضمت قائمة الفريق اللاعبين احمد المهدى ، احمد العمارى ، طارق ممدوح ، علاء ابو النور ، وليد وهبان ، حسن عصام ، احمد هلال ، يحيى محمد ، ميرفت الشاذلى ، غادة كرم ، عبير مصطفى ، مرام نبيل ، منال على ، هنا ايمن ، ألفت البشبيشى. العمارى ، طارق ممدوح ، علاء ابو النور ، وليد وهبان ، حسن عصام ، احمد هلال ، يحيى محمد ، ميرفت الشاذلى ، غادة كرم ، عبير مصطفى ، مرام نبيل ، منال على ، هنا ايمن ، ألفت البشبيشى. يشرف على الفريق المدير الفنى كابتن طارق ممدوح ، ادارى الفريق كابتن محمد بهاء. يذكر ان فريق كروكيه الزمالك حقق لقب البطولين .

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