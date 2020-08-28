تأجيل انضمام حسام عوار لمنتخب فرنسا للمرة الثانية .. أعرف السبب

تأكد تأخر انضمام حسام عوار لاعب ليون الفرنسي وصاحل الأصول الجزائرية للمنتخب الفرنسي بعد خضوع اللاعب لمسحة كورنا أمس.

وتلقى حسام عوار صدمة بعد خضوعه لاختبارات فيروس كورونا، والتي جاءت نتيجتها إيجابية وذلك قبل مواجهة ديجون اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وكان عوار قد خضع لمسحة الثلاثاء الماضي وجاءت نتيجتها سلبية إلا أن شعوره ببعض الأعراض جعله يخضع لمسحة أحرى أمس والتي جاءت إيجابية وهو ما يعني أن عوار لن يكون موجودا ضمن قائمة ليون في مباراته ضد ديجون بعد قليل.

وكان حسام عوار قد تلقى استدعاء من ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، لدخول قائمة الديوك استعدادا لمواجهة السويد وكرواتيا في سبتمبر المقبل، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، الا أن سوء حظ اللاعب سيحرمه للمرة الثانية ارتداء قميص المنتخب الفرنسي

يذكر أن انضمام عوار لمنتخب فرنسا كان قد أثار حالة من الغضب العارم بين مشجعي منتخب الجزائر خلال الساعات الماضية .