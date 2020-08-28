مراكز متقدمة للصيد في بطولة الجمهورية للسرعة

حقق لاعبو ولاعبات الصيد مراكز متقدمة فى منافسات بطولة الجمهورية لكرة السرعة التى اختتمت فعالياتها الاحد، ففي مرحلة العمومى،حصد فريق العمومى المركز الثانى تتابع سولو سيدات ، مثل الفريق اللاعبات حبيبة الهلالى واية صابر و مريم هشام ومريم محمد كما فازت حبيبة الهلالى ومريم هشام بالمركز الثانى فى منافسات الزوجى سيدات وحصل الفريق على المركز الثالث بمنافسات تتابع الفرق، مثل الفريق اللاعبات ايه صابر وملك عماد ومريم محمد واشرقت نبيل مثل الفريق اللاعبات ايه صابر وملك عماد ومريم محمد واشرقت نبيل وفي مرحلة 21 سنة :حقق الزوجى محمد حسام وعمر احمد المركز الثانى بمنافسات الزوجى Advertisements وفي مرحلة 19 سنة :حصد الزوجى مهند حسام ومحمد طارق المركز الثانى شباب ، فيما فاز الزوجى مريم شريف واشرقت نبيل المركز الثانى انسات الثانى انسات كما حقق الفريق المركز الثانى فى منافسات التتابع سولو انسات ، مثل الفريق ملك عماد واشرقت نبيل ومريم شريف ونوران ياسر فيما فاز الفريق بالمركز الثانى فى منافسات المختلط ، مثل الفريق محمد طارق ومهند حسام واشرقت نبيل وملك عماد،بينما حاز الزوجى مهند حسام واشرقت نبيل المركز الثالث فى منافسات الزوجى المختلط. ويضم الجهاز الفنى والادارى، الدكتورة رضوى الشرقاوى مديرا فنيا ، والمدرب العام محمد فاروق ، مدرب حامد على ، ادارى محمد حنفى.

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