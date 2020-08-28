مرتضى منصور يعد وزير الرياضة بإنشاء فرع نادي الزمالك بأكتوبر خلال عام

أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أنه تم افتتاح العديد من المنشآت الجديدة بالنادي وتم تفقد التطويرات المقامة بالقلعة البيضاء.

ووجه منصور الشكر لوزير الشباب والرياضة ، الدكتور أشرف صبحي على الدعم المعنوي الكبير لنادي الزمالك وحرصه على المجيء رغم الإرهاق الذي يعاني منه.

ووعد رئيس الزمالك، وزير الرياضة، بأنه سيتم إنشاء فرع النادي في السادس من أكتوبر خلال عام من الآن.

وتواجد عدد كبير من نجوم نادي الزمالك السابقين منهم طارق يحيي وأيمن منصور وأحمد عبد الحليم ومجدي شلبي وعمر النور وغانم سلطان وعادل المأمور ونصر إبراهيم ومصطفى نجم وأحمد سمير نجوم فريق الكرة السابقون بالنادي في مقر القلعة البيضاء من أجل حضور افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم.

ويحضر افتتاح المنشآت الجديدة بالزمالك عدد من كبار

الشخصيات بناء على دعوة من المستشار مرتضى منصور رئيس النادي حيث حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق كما حضر الأمين العام لنقابه المحامين ورئيس نادي قضاة مجلس الدوله وعاطف فهمي عضو نقابه المهن الموسيقية وفاروق جعفر نجم فريق الكرة السابق بالنادي وعمر هريدي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ووليد مهدى مندوبا عن نادي بيراميدز ورؤساء اتحادات ألعاب القوى وكرة السله والكاراتيه والبلياردو وعدد من أعضاء مجلس النواب.