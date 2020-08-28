فنربخشة ينتزع توقيع الأوروجوياني “ماوريسيو ليموس” من لاس بالماس

وقع المدافع الدولي الأوروجوياني “ماوريسيو ليموس” على عقد مدته 3 سنوات مع نادي فنربخشة التركي لتعزيز منطقة العمق الدفاعي، حيث يُجيد ليموس كقلب دفاع ووسط دفاعي.

ودفع فنربخشة مبلغ 1.5 مليون يورو لشراء باولو ماوريسيو ليموس من لاس بالماس الإسباني الذي مثله اللاعب في الفترة من 2016 إلى 2018، قبل أن يعار لمدة موسم ونصف لنادي ساسولو الإيطالي بين عامي 2018 و2019.

وقال الموقع الرسمي لنادي فنربخشة “خضع ماوريسيو ليموس لفحص طبي في مستشفى أكيباديم ألتونيزادي، وأجري اختبارات دم مفصلة، وتم فحصه في أقسام جراحة العظام والطب الباطني والعين والأذن والأنف والحنجرة وأمراض القلب”.

وأضاف “استكمل اللاعب الأوروجوياني الفحوصات الطبية باختبار الرئة والقلب قبل التوقيع على عقد رسمي مع النادي”.

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وكان ماوريسيو ليموس قد عاد إلى صفوف لاس بالماس في الميركاتو الصيفي 2019 ليمثله في 26 مباراة في الدوري الإسباني الدرجة الثانية “سيجوندا” خلال الموسم الماضي 2020/2019، وسجل هدفًا في الجولة الأخيرة أمام إكستريمادورا.

صاحب الـ 24 عامًا خاض أول مباراة دولية له أمام بولندا، وانتهت بالتعادل من دون أهداف في نوفمبر 2017، وبعد سنة أختير للعب لمدة 11 دقيقة أمام البرازيل، وخسرت أوروجواي بهدف دون رد في نوفمبر 2018.

وبدأ ليموس مسيرته الكروية مع نادي ديفينسور الأوروجوياني وأعير منه إلى روبن كازان الروسي عام 2015 ثم إلى لاس بالماس، وفي عام 2016 ضمه النادي الإسباني بعقد دائم مقابل مليوني يورو.