أتلتيكو مدريد يضم ماريانو جوميز من يونيون الأرجنتيني

توصل نادي أتلتيكو مدريد لاتفاق مع نظيره يونيون الأرجنتيني لضم قلب الدفاع الأرجنتيني الشاب “ماريانو جوميز” لصفوفه بعقد مدته خمس سنوات قادمة مقابل مليون يورو تقريبًا.

المدافع صاحب الـ 21 عامًا اكتسب خبرات جيدة في كرة القدم الإسبانية على مدار عامي 2019 و2020، حيث أعير لنادي إيبيزا، واستطاع المشاركة في 23 مباراة بالموسمين الماضيين.

وعاد ماريانو جوميز إلى الأرجنتين بعد توقف النشاط الكروي في إسبانيا بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث شارك للمرة الأخيرة مع إيبيزا أمام أتلتيكو بالياريس لمدة 90 دقيقة في لقاء الجولة 28 من المجموعة الأولى في دوري الدرجة الثالثة “سيجوندا B”.

وحافظ إيبيزا على نظافة شباكه في 10 مباريات من أصل 17 مباراة لعبهم ماريانو جوميز مع الفريق في الدوري بموسم 2020/2019.

ولفت ماريانو جوميز الأنظار إليه بسبب مستواه المتميز ضد برشلونة في الدور الثالث من بطولة كأس ملك إسبانيا، عندما خسر فريقه على ملعبه بهدفين لهدف نهاية شهر يناير الماضي.

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وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن شراء أتلتيكو مدريد لـ 60٪ من عقد اللاعب نظير 300 ألف يورو، مع خيار شراء نسبة الـ 40٪ الأخرى، التي من شأنها أن ترفع قيمة الصفقة لـ 750 ألف يورو.

وإذا أثبت صاحب الـ 21 عامًا نفسه مع فريق أتلتيكو مدريد “ب” خلال الموسم المقبل 2021/2020، سيقوم أتلتيكو مدريد بشراء عقده بشكل كامل من نادي يونيون الأرجنتيني، ما سيجعل التكلفة الإجمالية للصفقة مليون و50 ألف يورو.

ويتمتع ماريانو جوميز بطول فارع يصل لـ 193 سم، ما يسمح له بالسيطرة على الصراعات الفضائية، كما يتميز باستخلاص الكرة بشكل سليم.

ويعول المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني الكثير على ماريانو جوميز لدعم الفريق الأول لأتلتيكو مدريد خلال المواسم الخمسة المقبلة.

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