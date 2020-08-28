الكشف عن موقف "ميسي" من الانتقال باريس سان جيرمان 

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، عن موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، من الانتقال إلى باريس سان جيرمان، هذا الصيف.
ويبدو أنَّ رحيل ميسي عن برشلونة، بات مسألة وقت ليس أكثر، بعدما أخبر النادي الكتالوني بأنَّ هذا الموسم هو الأخير له مع البرسا.
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإنَّ البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، أجرى مكالمة تليفونية مع خورخي ميسي، والد ليو، وسأله عن إمكانية انتقال نجله، إلى باريس سان جيرمان.
وأوضحت الصحيفة، أنَّ خورخي ميسي، أخبر ليوناردو، بأن ميسي يفضل الانتقال إلى نادٍ آخر.
وارتبط اسم ميسي بالرحيل لمانشستر سيتي، حيث تجمعه صداقة كبيرة ببيب جوارديولا، المدير الفني للسيتيزنز، والذي أشرف على تدريبه في برشلونة.
المصدر: صحف فرنسية
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