رياضة | أبو قير يفتتح ودياته بمواجهة الرجاء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أبو قير يفتتح ودياته بمواجهة الرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو قير، خوض أول مواجهة ودية، أمام نظيره، فريق الرجاء، في الرابعة من عصر الثلاثاء المقبل، في إطار استعدادات الفريقين لعودة مباريات الموسم الحالي، بدوري القسم الثاني.

وعاد الفريقان للتدريبات الجماعية، مؤخراً، للتجهيز، والإستعداد، للمواجهات الرسمية، المتبقية، بالمجموعة الثالثة، بالقسم الثاني.

وحقق أبو قير، 7 إنتصارات، قبل توقف النشاط، مقابل 5 تعادلات، بينما تلقى 5 هزائم، وأحرز لاعبيه 20 هدف، وعليه 13 هدف، ويحتل، المركز الخامس، بجدول ترتيب مجموعة بحري، برصيد 26 نقطة.

وفي المقابل، حقق الفريق المطروحي، 7 إنتصارات، في حين تعادل في 5 جولات، بينما تلقى 5 هزائم، وأحرز لاعبيه 27 هدف، وعليه 22 هدف، ويحتل، المركز السادس، بجدول ترتيب مجموعة بحري، برصيد 26 نقطة.