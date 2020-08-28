رياضة | تصريح ناري من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن هزيمة الأمس ليس نهاية المطاف، والفريق أمامه العديد من المحطات الصعبة، يأتي على رأسها تحقيق الفوز بدوري أبطال أفريقيا.

وقال منصور في تصريحات صحفية أن فريقه لن يتنازل الموسم الحالي عن الفوز بالبطولة الأفريقية، لتكتمل ثلاثية الفريق في الموسم الحالي بعد التتويج بلقبي السوبر الأفريقي والمحلي.

وتابع: بعدما فزنا بالسوبر المحلي والسوبر الأفريقي، لن يتبقى لنا سوى حسم البطولة الأفريقية لصالحنا، والمشاركة في مونديال الأندية، وثقتنا كبيرة في لاعبينا على تحقيق حلم جماهيرهم بتحقيق هذا الهدف.

وتلقى الزمالك هزيمة قاسية بالأمس أمام نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.