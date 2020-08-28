رياضة | تعرف على مصير ميسي في حال رحيله دون موافقة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على مصير ميسي في حال رحيله دون موافقة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خوان دي ديوس كريسبو، الخبير في لوائح كرة القدم، عن الشق القانوني لرحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة بدون دفع الشرط الجزائي للفريق الكتالوني.

وقال كريسبو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بدون رؤية عقد ميسي وشرط الرحيل المجاني في 10 يونيو، لا يمكن قول راي قاطع، لكن على أي حال، إذا قرر ميسي الرحيل دون موافقة برشلونة، والنادي الذي أبرم معه اتفاقًا طلب من الفيفا قيده، فإن الاتحاد الدولي سيمنح اللاعب بطاقة مؤقتة في غضون أيام قليلة؛ لأنه يتم منح أفضلية لمصلحة اللاعبين على العقود".

يذكر أن ميسي طلب الرحيل عن النادي الكتالوني مجانًا، وفقًا لبند في العقد يسمح له بالفسخ حتى 10 يونيو الماضي، ويعتمد ميسي على أن أزمة فيروس كورونا أدت لتأجيل نهاية الموسم الكروي 3 أشهر، ما يعني استمرار فعالية بند الفسخ وفقًا للمواعيد الجديدة.