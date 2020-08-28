رياضة | فاركو يستضيف سيراميكا في مواجهة ودية مرتقبة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فاركو يستضيف سيراميكا في مواجهة ودية مرتقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، على ملعبه، نظيره، فريق سيراميكا، في الرابعة من عصر السبت، في مواجهة ودية مرتقبة، في إطار استعدادات الفريقين لعودة مباريات دوري القسم الثاني.

وسبق لفاركو، الفوز مؤخراً على الترسانة، بهدف نظيف، سجله اللاعب، أحمد زغلول، قبل ختام اللقاء، كما تغلب سيراميكا، على دمنهور، بهدفين مقابل هدف، سجلهما، أحمد غنيم، وشادي حسين.

ويحتل سيراميكا، صدارة المجموعة الثانية، برصيد 32 نقطة، كما يتواجد فاركو، بالمركز الثالث، للمجموعة الثالثة، قبل 5 جولات من ختام الموسم الحالي، بالقسم الثاني.

ويستعد سيراميكا، لمواجهة الداخلية، بالجولة الـ 18، كما يستعد فاركو، للقاء نظيره فريق، المنصورة، بالجولة ذاتها.

ومن المقرر عودة منافسات دوري القسم الثاني، في 20 سبتمبر المقبل.