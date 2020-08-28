شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «تراوري» لقائمة بيراميدز في مواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن قائمة لاعبيه لخوض مباراة أسوان في الدوري الممتاز، والمحدد لها السادسة من مساء غد السبت، على ملعب الشرطة بالعباسية. وضمت القائمة المختارة: حراسة المرمى: أحمد الشناوي- مهدي سليمان- عبدالرحمن أيمن. خط الدفاع: عمر جابر- محمد حمدي- طارق طه- عبدالله بكري- علي جبر- رجب بكار- محمد عطوة- أحمد أيمن منصور. خط الوسط: نبيل عماد «دونجا»- إريك تراوري- محمد فتحي- محمد فاروق- إبراهيم حسن- إسلام عيسى- عمر العيوني- إبراهيم عادل- محمود حمادة. خط الهجوم: جون أنطوي- دودو الجباس. Advertisements ويغيب عن قائمة المباراة أحمد توفيق بسبب الإيقاف لحصوله على 3 بطاقات صفراء. الوضع في مصر

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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