شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لإقناع «بيريز» بـ «خطف صفقة ميسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن ضغط تمارسه إحدى الشركات العالمية على ريال مدريد؛ من أجل التعاقد مع الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد برشلونة، هذا الصيف.

وأبلغ «ميسى»، إدارة برشلونة منذ يومين برغبته في الرحيل عن النادى الكتالونى هذا الصيف، ومنذ ذلك الحين ارتبط اسم ميسى بالانتقال إلى عدة أندية، أبرزها مانشستر سيتى.

وقالت الصحيفة إن شركة أديداس تضغط على فلورنتينو بيريز من أجل التعاقد مع ميسى، مشيرة إلى أن شركة الملابس الرياضية الراعية لريال مدريد وأسطورة برشلونة تعتقد أن التعاقد مع ميسى سينعش خزائن الريال التي تكبدت خسائر كبيرة؛ بسبب أزمة كورونا.

وسيعود انتقال ميسى إلى ريال مدريد بالنفع على شركة «أديداس» أيضًا، حيث سيزيد من مبيعاتها حول العالم، لما لميسى من جماهيرية طاغية وكذلك ريال مدريد، رغم صعوبة إتمام الصفقة.

ويعتبر مانشستر سيتى الأكثر اقترابًا من ليونيل ميسى، في ظل العلاقات القوية التي تجمع أسطورة برشلونة مع بيب جوارديولا مدرب السيتيزنز.

في نفس السياق، كشفت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية أن مانشستر سيتى مستعد للحصول على خدمات الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد برشلونة هذا الصيف خلال صفقة تبادلية.

وأبلغ «ميسى» إدارة برشلونة برغبته في الرحيل عن النادى هذا الصيف، وتؤكد الأنباء أنه متمسك بقراره.

ويعتبر مانشستر سيتى من الأندية القليلة التي تملك القدرة المالية على ضم ميسى، على الرغم من اهتمام عدد من الأندية الأخرى باللاعب الكبير أبرزها إنتر ميلان.

وقالت الصحيفة إن خورخى ميسى، والد أسطورة برشلونة، تواصل بالفعل مع مانشستر سيتى، ويمكن أن يطير إلى برشلونة الأسبوع المقبل لتسريع المفاوضات وإيجاد حل للبند الموجود في عقد البرغوث، والذى يمنحه حق الرحيل في نهاية الموسم.

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وأوضحت أن مانشستر سيتى لا يمانع تضمين بعض لاعبيه ضمن الصفقة، مثل إيريك جارسيا، الذي يعتبر هدفًا لبرشلونة هذا الصيف، وكذلك أنجيلينو الذي يرغب البارسا في ضمه لتدعيم الجهة اليسرى.

وأشارت إلى أن جابرييل جيسوس قد يدخل في الصفقة، حيث سيكون خيارًا هجوميًا رائعًا في كامب نو، حال رحيل لويس سواريز.

وأكدت الصحيفة أن تواجد بيب جوارديولا على رأس الإدارة الفنية لمانشستر سيتى، وكذلك سيرجيو أجويرو في هجوم الفريق، من أهم أسباب رغبة ميسى في اللعب للسيتى، خاصة أنه عاش مع الأول أفضل سنواته كلاعب كرة قدم، كما أن الثانى صديق مقرب له.