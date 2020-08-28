شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس الزمالك يفتتحان مسجد «طبيب الغلابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسجد الدكتور محمد مشالي بمقر القلعة البيضاء. وطلب منصور من جميع الحاضرين لحظة دخول المسجد قراءة الفاتحة على روح الدكتور محمد مشالي، تقديرًا لما قدمه من رسالة إنسانية عظيمة طوال حياته. وكان وزير الرياضة وصل لمقر النادي لافتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية، اليوم الجمعة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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