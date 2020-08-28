شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يستهدف «لاكازيت» فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مصمم على التعاقد مع الفرنسى ألكسندر لاكازيت، مهاجم آرسنال الإنجليزي، في الميركاتو الصيفى الجارى.

ويعانى أتلتيكو مدريد على الصعيد الهجومى، في ظل تذبذب مستوى دييجو كوستا وألفارو موراتا، ورغم التعاقد مع جواو فيليكس الصيف الماضى، إلا أنه لم يحل المشاكل الهجومية للفريق.

وقالت الصحيفة إن أتلتيكو مدريد متمسك بضم لاكازيت هذا الصيف، حيث يرى دييجو سيميونى، المدير الفنى للروخيبلانكوس، أنه قادر على حل المشاكل الهجومية للفريق.

وغاب لاكازيت كثيرًا عن التشكيل الأساسى لآرسنال هذا الموسم؛ بسبب اعتماد ميكيل أرتيتا، ومن قبله ليونبيرج وأوناى إيمرى على الجابونى بيير إيمريك أوباميانج بشكل أساسى.

وأضافت الصحيفة أن إدارة أتلتيكو مدريد عرضت على آرسنال واحدًا من ثلاثة لاعبين لإدخاله في الصفقة، وهم أنخيل كوريا، وتوماس ليمار، إضافة إلى فيتولو.

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