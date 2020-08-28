شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يدرس إحداث تغييرات فى المدن المستضيفة لـ «يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مارتين كالن، مدير بطولة كأس الأمم الأوروبية بالاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، أنه لا يستبعد حدوث تغييرات في قائمة الأماكن المستضيفة لفعاليات النسخة المقبلة من البطولة «يورو 2020» التي جرى تأجيلها إلى العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال «كالن» في تصريحات نشرتها صحيفة «نيو زيورخر تسايتونج» السويسرية: «ستقام البطولة في 12 دولة. وإن لم يكن ذلك ممكنا، فهناك سيناريوهات أخرى».

وأضاف: «إذا كان علينا فقدان مدينة أو اثنتين من قائمة المدن المستضيفة للبطولة بسبب الوباء، فيمكن إقامة المباريات في مكان آخر».

وأشار إلى أن الصعوبات تعد أشد بالنسبة للمدن الكبيرة، موضحا:«لندن، على سبيل المثال، إذا تفاقمت مشكلة الوباء، فلن تستضيف لندن فعاليات في البطولة الأوروبية بأى ثمن».

كان «يويفا» أعلن تأجيل يورو 2020 لمدة عام واحد، لتقام في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021.

وللمرة الأولى، تشهد البطولة الأوروبية تنظيما قاريا، حيث تقام منافساتها في 12 مدينة، أكدت جميعها مؤخرا استعدادها للمشاركة في استضافة الفعاليات العام المقبل.

ومن المقرر أن تحتضن لندن مباريات في دور المجموعات، إلى جانب الدور قبل النهائى والنهائى، كما ستشارك في استضافة البطولة أيضا مدن ميونخ وأمستردام وباكو وبيلباو وبوخارست وبودابست وكوبنهاجن ودوبلن وجلاسجو وروما وسانت بطرسبرج.

ويأمل «يويفا» في أن تحقق البطولة عائدا يصل إلى حوالى 2.1 مليار يورو (2.5 مليار دولار)، وقال كالن «سيكون أمرا سيئا إذا اضطررنا إلى إقامة البطولة دون جماهير».

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أما ألكسندر سيفرين، رئيس يويفا، فقد قلل من شأن المخاوف بشأن انسحاب أي مدن من الاستضافة أو أن البطولة ستقام دون جماهير.

لكنه أضاف في تصريحات لمجلة «بيلد» الألمانية: «من المبكر للغاية الحديث عن إجراءات محددة قد تطبق فيما يتعلق بالحضور الجماهيرى قبل نحو عام من البطولة».

وتابع: «لا يعرف أحد كيف ستبدو الحياة خلال 11 شهرا. وعلينا أن نستعد على أساس أن الجماهير ستكون حاضرة».