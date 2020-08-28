شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودى يؤجل التجديد لـ«الفرج والشهرانى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأت إدارة نادي الهلال السعودى، ملف تجديد عقدى سلمان الفرج وياسر الشهرانى، إلى نهاية دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دورى المحترفين السعودى).

ويدخل الثنائى الفترة الحرة فى يناير المقبل، حيث سيصبح بإمكانهما التوقيع لأى نادٍ دون موافقة ناديهما الأصلى.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصدرا خاصا كشف لها أن إدارة الهلال أبدت للثنائى رغبتها فى تجديد عقديهما، لكنها تفضل حاليا التركيز على حسم الدورى أولا.

وأشار إلى أن ملف التجديد للثنائى يعد أولوية لدى الإدارة فور انتهاء الدورى وقبل استئناف المشوار فى دورى أبطال آسيا فى سبتمبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الهلال سيشهد خلال الأشهر المقبلة دخول عدد من لاعبى الفريق الأول الفترة الحرة إلى جانب الفرج والشهرانى.

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