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الهلال السعودى يؤجل التجديد لـ«الفرج والشهرانى»

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأت إدارة نادي الهلال السعودى، ملف تجديد عقدى سلمان الفرج وياسر الشهرانى، إلى نهاية دورى كأس الأمير للمحترفين (دورى المحترفين السعودى).

ويدخل الثنائى الفترة الحرة فى يناير المقبل، حيث سيصبح بإمكانهما التوقيع لأى نادٍ دون موافقة ناديهما الأصلى.

وذكرت صحيفة «» أن مصدرا خاصا كشف لها أن إدارة الهلال أبدت للثنائى رغبتها فى تجديد عقديهما، لكنها تفضل حاليا التركيز على حسم الدورى أولا.

وأشار إلى أن ملف التجديد للثنائى يعد أولوية لدى الإدارة فور انتهاء الدورى وقبل استئناف المشوار فى دورى أبطال آسيا فى سبتمبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الهلال سيشهد خلال الأشهر المقبلة دخول عدد من لاعبى الفريق الأول الفترة الحرة إلى جانب الفرج والشهرانى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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