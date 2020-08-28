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فايلر يعود للنظام الصارم مع لاعبي الأهلي بعد القمة

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جدة - عمرو شويل عاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وبالتحديد بعد الهزيمة في مباراة القمة أمام الزمالك لنظامه الصارم في تصليح أخطاء اللاعبين بعد كل مباراة، حيث تعود فايلر على عقد جلسة فنية مع اللاعبين وتوضيح الأخطاء التي تم الوقوع فيها لكل لاعب، إلا أنه منذ عودة المدرب السويسري من الأجازة التي قضاها في بلاده أبتعد عن هذا التقليد، قبل أن يعود مُجدداً لنظامه الصارم في تصليح أخطاء اللاعبين ومصارحة كل لاعب بمستواه، وهو ما نتج عنه تحسن أداء الفريق بشكل نسبي منذ مباراة القمة.

 

وأعلن رينيه فايلر قائمة الفريق لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والتى شهدت عودة صالح جمعة لاعب الفريق بعد غياب لفترة طويلة جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

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محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.

 

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى أ سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، السبت، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى تحليل دم عقب المران الصباحى، الذي أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏

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