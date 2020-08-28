شكرا لقرائتكم فوز الأهلى و الزمالك فى دورى رجال الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلى على نظيره سموحة 3/1 فى أطار الجولة الـ 17 بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 لتحديد المراكز من 1 : 12 .

فيما شهدت نفس الجولة أيضا فوز الزمالك اليوم على طلائع الجيش بنتيجة 3/0 .

بينما تشهد الجولة المقبلة المقرر لها الأثنين المقبل لقاءات بين كلا من ، طلائع الجيش مع الطيران و الشمس مع طنطا و بتروجت مع القناة و الإتحاد السكندرى مع سبورتنج و الأهلى مع هليوبوليس و الزمالك مع سموحة .

Advertisements

كما تقام الجولة الـ 19 يوم 4 سبتمبر القادم بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع طلائع الجيش و هليوبوليس مع الزمالك و سبورتنج مع الأهلى و القناة مع الإتحاد و طنطا مع بتروجت و الطيران مع الشمس .

وأرسل مسئولو اتحاد الطائرة، برئاسة الدكتور سامح حمدى، التصنيف الجديد للأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماده، استعداداً لإقامة الجمعية العمومية غير العادية، حيث من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية أواخر سبتمبر القادم.

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.