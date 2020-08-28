شكرا لقرائتكم كيف يُحصّل اتحاد الكرة غرامة عدلى القيعى بعد إحالته للجنة الإنضباط؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، مؤخرا إحالة عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى للجنة الانضباط بعد هجومه على لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد، والحكم الكرواتى الذى أدار مباراة القمة مؤخرا بداعى أنه جاء لتنفيذ أجندة معينة ووقع فى أخطاء وقحة من أجل منح الفوز لفريق الزمالك - على حد تعبير القيعى فى قناة الأهلى -.

وتدرس لجنة الانضباط باتحاد الكرة توقيع غرامة مالية على عدلى القيعى بسبب تصريحاته ضد لجنة الحكام مؤخرا، وهو ما أثار التساؤلات حول كيفية تحصيل هذه الغرامة من عدلى القيعى.

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وكشف مصدر باتحاد الكرة أنه فى حالة توقيع غرامة على القيعى بشكل رسمى من جانب لجنة الانضباط، سيتم خصمها من مستحقات النادى الأهلى لدى الجبلاية، خاصة وأن القيعى يعمل فى النادى الأهلى ويتقاضى أجر نظير هذا العمل.

فيما قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، حفظ التظلم المقدم من اللاعب الهانى سليمان ضد قرار إيقافه ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه وتأييد العقوبة الموقعة، كما قررت اللجنة إيقاف محمد حسنين وشهرته (إينو) المدير الفنى لنادى قحافة ثلاثة أشهر وغرامة 50 ألف جنيه فى قرار غير قابل للاستئناف بعد ثبوت إساءته للتحكيم ولأعضاء فرع الاتحاد بالغربية.