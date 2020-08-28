لماذا رفض الأهلي طلب النادي المصري تأجيل مواجهة الغد؟.. وفايلر يتحدث عن عودة صالح جمعة.. ويؤكد: هذا ليس وقت الناشئين

رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، طلب مسئولى النادى المصرى البورسعيدى بتأجيل مباراة الفريقين المحدد لها غدا بالدورى، لمدة 24 ساعة لتقام يوم الأحد بسبب معاناة فريق المصرى من إصابات كورونا ونقل لاعبه أحمد عادل ميسى للمستشفى بعد مباراة الفريق الأخيرة فى الدورى أمام نادى مصر.

وأوضح مسئولو النادى المصرى أنهم تحدثوا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر وعرضوا عليه الأمر، وأكد الأخير أنه سيتواصل مع فايلر قبل أن يرفض الخواجة ويتمسك بإقامة المباراة فى موعدها غدا، وهو ما حال دون تنفيذ طلب المصرى بتأجيل اللقاء 24 ساعة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأكد محمد الخولى عضو مجلس ادارة النادى المصرى، أن تحاليل الدم التى خضع لها لاعبو الفريق قبل مباراة الأهلى غدا السبت، أثبتت إشتباه فى إصابة 8 لاعبين بالفريق بفيروس كورونا، وتم إخضاع هؤلاء اللاعبين للمسحات للتأكد من إصابتهم رسميا من عدمه، ولم تظهر نتيجة المسحات حتى الأن.

فيما أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، السبت، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى تحليل دم عقب المران الصباحى، الذي أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏

ويلتقي الأهلى مع المصرى في الثامنة والنصف مساء غدٍ على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويتصدر الأهلى ترتيب جدول المسابقة برصيد 59 نقطة.‏

ونصح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بالسرعة فى الأداء خلال لقاء المصرى السبت المقبل وعدم تكرار حالة التراخى التى ظهرت فى أدائهم خلال مباراة الجونة وكادت تتسبب فى خسارة الفريق نقطتين أو ثلاث نقاط فى سباق الفوز بالدورى لولا الهدف القاتل الذى سجله مروان محسن فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

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وفي سياق متصل، أكد رينيه فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي أن صانع ألعاب الفريق صالح جمعة بات قريباً من العودة مجدداً للمشاركة بالقميص الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقب فوز الأهلي (1-0) على الجونة في الدوري قال فاير :"صالح جمعة يجتهد، بذل مجهوداً كبيراً في الفترة السابقة من أجل العودة".

وأضاف فايلر :"صالح جمعة بات قريباً من العودة، لكنه بحاجة لمزيد من التطور البدني حتى يكون أفضل في الالتحامات والكرات المشتركة والسرعات داخل الملعب، وسيعود تدريجياً للمشاركة". حسبما نشر موقع "يلا كورة".

وعن عدم مشاركة الناشئين والشباب قال فايلر :"الناشئون يشاركون في المران، يعيشون الأجواء مع الفريق الأول، لكن هذا ليس الوقت المناسب لهم، سيحصلون على الفرصة لاحقاً، هدفنا الآن تحقيق نتائج وانتصارات".

وأردف فايلر بالحديث عن اللاعب النيجيري جونيور أجايي قائلاً :"مستواه انخفض وهذا أمر وارد بالنسبة للاعبي كرة القدم، لدي ثقة كبيرة في عودته من جديد لأفضل مستوياته".

وأتم رينيه فايلر تصريحاته قائلاً :"لا نقدم الأداء الذي نتمناه في الوقت الحالي، لكننا نعمل على تطوير الأداء في ظل اللاعبين المتاحين حالياً، وتغيير طريقة اللعب وارد في كل مباراة حتى نستعيد كامل قوام الفريق".

وبدأ الأهلى صباح أمس ، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة الإستعداد لمباراة المصرى المقرر لها السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 للدورى ببرج العرب بعدما حقق الأحمر فوزاً قاتلاً على الجونة أمس بهدف نظيف سجله مروان محسن فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وعقد فايلر محاضرة مع لاعبى الأهلى تحدث معهم خلالها عن بعض الأخطاء التى ظهرت فى أدائهم أمام الجونة وأهمها حالة التراخى التى أفقدت الفريق خطورته طوال الشوط الأول تقريباً قبل أن يتحسّن الأداء فى الشوط الثانى.