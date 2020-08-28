فايلر يعود لتقليد تصحيح أخطاء لاعبى الأهلي بعد المباريات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وبالتحديد بعد الهزيمة في مباراة القمة أمام الزمالك لنظامه الصارم في تصليح أخطاء اللاعبين بعد كل مباراة، حيث تعود فايلر على عقد جلسة فنية مع اللاعبين وتوضيح الأخطاء التي تم الوقوع فيها لكل لاعب، إلا أنه منذ عودة المدرب السويسري من الأجازة التي قضاها في بلاده أبتعد عن هذا التقليد، قبل أن يعود مُجدداً لنظامه الصارم في تصليح أخطاء اللاعبين ومصارحة كل لاعب بمستواه، وهو ما نتج عنه تحسن أداء الفريق بشكل نسبي منذ مباراة القمة.
وأعلن رينيه فايلر قائمة الفريق لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والتى شهدت عودة صالح جمعة لاعب الفريق بعد غياب لفترة طويلة جاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى أ سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، السبت، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى تحليل دم عقب المران الصباحى، الذي أقيم أمس على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
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