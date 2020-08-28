شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف الكرة بالمقاولين العرب يكشف لـ تليفزيون الخليج 365 مصير "خليفة" محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولين العرب، في تصريحات لـ"تليفزيون الخليج 365"، حقيقة انتقال اللاعب يوسف حسن الذي يطلق عليه "خليفة" محمد صلاح، إلى النادى الأهلي بحسب الشائعات التي انتشرت مؤخرا.

ونفى فتحي، قيام اللاعب بالتوقيع للنادي الأهلي، لافتا إلى أن النادي الأهلي طوال تاريخه لم يقم بخطف أي لاعب من المقاولين وأن المفاوضات الشرعية تكون دائما هي الطريقة المثالية في انتقال أي لاعب بين الأهلي والمقاولين.

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وقال فتحي: "مسؤولو الأهلي اتصلوا بي هاتفيا وطلبوا التعاقد مع اللاعب، لكنني رفضت لأنه غير معروض للبيع حاليا، وأشكر إدارة الأهلي على موقفها بعكس أندية أخرى قامت بالاتصال باللاعب مباشرة دون علمنا، فاللاعب عقده ممتد لمدة 4 سنوات مع المقاولين العرب".

وأوضح المشرف العام على الكرة بالمقاولين العرب، أن الفريق لديه إصرار شديد على الاستمرار داخل المربع الذهبي وتحديدا مركز متقدم يساعدنا في خوض منافسات إحدى البطولات الإفريقية بعد غياب طويل.

وأشاد فتحي بقدرات المدرب عماد النحاس المدير الفني للفريق، الذي يواصل نجاحاته مع الفريق ويسير بخطى ثابتة، ونجح في إدارة مجموعة لاعبين مميزين ينفذون تعليماته بامتياز.