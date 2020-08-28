5 إصابات بكورونا فى صفوف المصرى قبل مواجهة الأهلى بعد إجراء المسحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن اكتشاف 5 حالات إيجابية فى صفوف فريق المصرى البورسعيدى بعد خضوع 8 لاعبين مشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا ، للمسحات حيث جاءت النتيجة إيجابية لخمسة لاعبين من الثمانية المشتبه فيهم بعد خضوعهم لتحليل الدم أو المسحة السريعة، وذلك قبل مباراة الغد أمام الأهلى فى الدورى.
وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ،قائمة الفريق لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والتى شهدت عودة صالح جمعة لاعب الفريق بعد غياب لفترة طويلة جاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى أ سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، السبت، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى تحليل دم عقب المران الصباحى، الذي أقيم أمس على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
ويلتقي الأهلى مع المصرى في الثامنة والنصف مساء غدٍ على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويتصدر الأهلى ترتيب جدول المسابقة برصيد 59 نقطة.
ونصح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بالسرعة فى الأداء خلال لقاء المصرى السبت المقبل وعدم تكرار حالة التراخى التى ظهرت فى أدائهم خلال مباراة الجونة وكادت تتسبب فى خسارة الفريق نقطتين أو ثلاث نقاط فى سباق الفوز بالدورى لولا الهدف القاتل الذى سجله مروان محسن فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
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