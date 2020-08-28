شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح مسجد طبيب الغلابة فى نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مسجد الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، والذي توفى مؤخراً بعد رحلة عطاء كبيرة في مجال الطب وحب جارف لنادي الزمالك، وذلك خلال افتتاح عدد من منشأت النادي الأبيض اليوم الخميس.

وتواجد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق إلى مقر نادي الزمالك ، من أجل حضور افتتاح المنشآت الجديدة بالنادي بناء على دعوة من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى، الذى يفتتح عدة منشات داخل النادي تم انشاؤها مؤخرا وتجديد الأخرى، وفي مقدمة المنشات الجديدة مسجد طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي، وتم إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي عليه تكريمًا لهذه الشخصية الزملكاوية التي أعطت حسب وصفه مثلا عظيما في الإخلاص في العمل من خلال مهنته كطبيب وتكريس حياته لخدمة البسطاء، وقرر منصور أن يتم افتتاح المسجد الجديد، اليوم في احتفالية يحضرها لاعبو الفريق ورموز الزمالك .

كما حضر للنادي كل من الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، والأمين العام لنقابه المحامين ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة وعاطف فهمي عضو نقابه المهن الموسيقية وفاروق جعفر نجم فريق الكرة السابق بالنادي وعمر هريدي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ووليد مهدى مندوبا عن نادي بيراميدز ورؤساء اتحادات ألعاب القوى وكرة السله والكاراتيه والبلياردو وعدد من أعضاء مجلس النواب.

كما تواجد طارق يحيي وأيمن منصور وأحمد عبد الحليم ومجدي شلبي وعمر النور وغانم سلطان وعادل المأمور ونصر إبراهيم ومصطفى نجم وأحمد سمير نجوم فريق الكرة السابقون بالنادي في مقر القلعة البيضاء من أجل حضور افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم.

ويحضر افتتاح المنشآت الجديدة بالزمالك عدد من كبار الشخصيات بناء على دعوة من المستشار مؤتضى منصور رئيس النادي.

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