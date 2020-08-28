وزير الرياضة ورئيس الزمالك يفتتحان صالتي تنس الطاولة والألعاب الإلكترونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
افتتح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صالة تنس الطاولة وصالات الألعاب الإلكترونية لأطفال النادى، وأشاد صبحى بهذه الطفرة، مؤكدا سعادته باهتمام إدارة النادى بكافة الفئات السنية وذلك على هامش افتتاحه صالة الألعاب الإلكترونية للأطفال.
وكان وزير الرياضة قد وصل لمقر النادي لافتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي اليوم.
فى السياق ذاته، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المبنى الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذى يضم غرف ملابس، وغرف ساونا وجاكوزى وكذلك المطعم الخاص بالرياضيين.
وأشاد صبحي بهذه المنشآت مؤكدا اعجابة الشديد بها وأنه سعيد بتواجد هذة المواصفات التي تواكب الأندية العالمية.
وكان وزير الرياضة قد وصل لمقر النادى لافتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادى اليوم.
وأكد هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك أن ما يحدث داخل النادي، طفرة إنشائية غير مسبوقة في تاريخ القلعة البيضاء، وتابع زادة أن افتتاحية اليوم لبعض المنشآت والصالات الرياضية هو جزء من نجاح المجلس الحالي وما يقدمه المستشار مرتضى منصور رئيس النادي من مجهود، وأضاف :"منذ أن أتينا إلى الزمالك وهدفنا هو خدمة الأعضاء واسعاد جماهيره ولن ندخر جهد في ذلك" .
وتواجد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق إلى مقر نادي الزمالك ، من أجل حضور افتتاح المنشآت الجديدة بالنادي بناء على دعوة من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى، الذى يفتتح عدة منشات داخل النادي تم انشاؤها مؤخرا وتجديد الأخرى، وفي مقدمة المنشات الجديدة مسجد طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي، وتم إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي عليه تكريمًا لهذه الشخصية الزملكاوية التي أعطت حسب وصفه مثلا عظيما في الإخلاص في العمل من خلال مهنته كطبيب وتكريس حياته لخدمة البسطاء، وقرر منصور أن يتم افتتاح المسجد الجديد، اليوم في احتفالية يحضرها لاعبو الفريق ورموز الزمالك .
كما حضر للنادي كل من الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، والأمين العام لنقابه المحامين ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة وعاطف فهمي عضو نقابه المهن الموسيقية وفاروق جعفر نجم فريق الكرة السابق بالنادي وعمر هريدي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ووليد مهدى مندوبا عن نادي بيراميدز ورؤساء اتحادات ألعاب القوى وكرة السله والكاراتيه والبلياردو وعدد من أعضاء مجلس النواب.
كما تواجد طارق يحيي وأيمن منصور وأحمد عبد الحليم ومجدي شلبي وعمر النور وغانم سلطان وعادل المأمور ونصر إبراهيم ومصطفى نجم وأحمد سمير نجوم فريق الكرة السابقون بالنادي في مقر القلعة البيضاء من أجل حضور افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم.
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