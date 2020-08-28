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وزير الرياضة ورئيس الزمالك يفتتحان صالتي تنس الطاولة والألعاب الإلكترونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

افتتح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صالة تنس الطاولة وصالات الألعاب الإلكترونية لأطفال النادى، وأشاد صبحى بهذه الطفرة، مؤكدا سعادته باهتمام إدارة النادى بكافة الفئات السنية وذلك على هامش افتتاحه صالة الألعاب الإلكترونية للأطفال.

 

وكان وزير الرياضة قد وصل لمقر النادي لافتتاح المنشآت الجديدة والصالات بالنادي اليوم.

 

فى السياق ذاته، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المبنى الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذى يضم غرف ملابس، وغرف ساونا وجاكوزى وكذلك المطعم الخاص بالرياضيين. 

 

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وأشاد صبحي بهذه المنشآت مؤكدا اعجابة الشديد بها وأنه سعيد بتواجد هذة المواصفات التي تواكب الأندية العالمية.

وكان وزير الرياضة قد وصل لمقر النادى لافتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادى اليوم.

وأكد هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك أن ما يحدث داخل النادي، طفرة إنشائية غير مسبوقة في تاريخ القلعة البيضاء، وتابع زادة أن افتتاحية اليوم لبعض المنشآت والصالات الرياضية هو جزء من نجاح المجلس الحالي وما يقدمه المستشار مرتضى منصور رئيس النادي من مجهود، وأضاف :"منذ أن أتينا إلى الزمالك وهدفنا هو خدمة الأعضاء واسعاد جماهيره ولن ندخر جهد في ذلك" .

وتواجد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق إلى مقر نادي الزمالك ، من أجل حضور افتتاح المنشآت الجديدة بالنادي بناء على دعوة من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى، الذى يفتتح عدة منشات داخل النادي تم انشاؤها مؤخرا وتجديد الأخرى، وفي مقدمة المنشات الجديدة مسجد طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي، وتم إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي عليه تكريمًا لهذه الشخصية الزملكاوية التي أعطت حسب وصفه مثلا عظيما في الإخلاص في العمل من خلال مهنته كطبيب وتكريس حياته لخدمة البسطاء، وقرر منصور أن يتم افتتاح المسجد الجديد، اليوم في احتفالية يحضرها لاعبو الفريق ورموز الزمالك .

كما حضر للنادي كل من الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، والأمين العام لنقابه المحامين ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة وعاطف فهمي عضو نقابه المهن الموسيقية وفاروق جعفر نجم فريق الكرة السابق بالنادي وعمر هريدي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ووليد مهدى مندوبا عن نادي بيراميدز ورؤساء اتحادات ألعاب القوى وكرة السله والكاراتيه والبلياردو وعدد من أعضاء مجلس النواب.

كما تواجد طارق يحيي وأيمن منصور وأحمد عبد الحليم ومجدي شلبي وعمر النور وغانم سلطان وعادل المأمور ونصر إبراهيم ومصطفى نجم وأحمد سمير  نجوم فريق الكرة السابقون بالنادي في مقر القلعة البيضاء من أجل حضور افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم.

 

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