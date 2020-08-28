شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس الزمالك يفتتحان صالتي تنس الطاولة والألعاب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

افتتح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صالة تنس الطاولة وصالات الألعاب الإلكترونية لأطفال النادى، وأشاد صبحى بهذه الطفرة، مؤكدا سعادته باهتمام إدارة النادى بكافة الفئات السنية وذلك على هامش افتتاحه صالة الألعاب الإلكترونية للأطفال.

وكان وزير الرياضة قد وصل لمقر النادي لافتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي اليوم.

فى السياق ذاته، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المبنى الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذى يضم غرف ملابس، وغرف ساونا وجاكوزى وكذلك المطعم الخاص بالرياضيين.

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وأشاد صبحي بهذه المنشآت مؤكدا اعجابة الشديد بها وأنه سعيد بتواجد هذة المواصفات التي تواكب الأندية العالمية.

وكان وزير الرياضة قد وصل لمقر النادى لافتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادى اليوم.