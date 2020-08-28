شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق يعلن تقديم بلاغات ضد المتجاوزين بسبب حملة تشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى إبراهيم فايق، مقدم برنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس، فى بيان رسمى، إنه قام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم بلاغات رسمية ضد جميع من تجاوزو فى حقه، خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أنه يتعرض مؤخرًا لحملة تشهير وسب وقذف طالته هو وأفراد أسرته.

وجاء بيان إبراهيم فايق الذى نشره عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قال خلاله: "طوال مسيرتى الاعلامية اتعامل مع النقد بصدر رحب فلا أرانى أكبر منه، ولكن تلاحظ لى مؤخرًا تعرضى لحملة تشهير وسب وقذف طالتنى وطالت أهلى ووالدتى رحمها الله.. فهناك فارق بين النقد المباح وبين السب والقذف والطعن فى الأعراض المعاقب عليه قانونا بالحبس والغرامة معا والتعويض.. ولذا اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة من خلال المحامى والمستشار القانونى شعبان عيسى وحررنا بالفعل عدة محاضر وبلاغات ضد العديد من المتجاوزين سواء كانوا صفحات أو حسابات شخصية فنحن فى دولة يحكمها القانون ولا تسمح للمتجاوز أن يفلت بجرائمه".

وتابع فى بيانه: "أشكر كل من يدعم أو ينتقد نقدا موضوعيا وكل من يشعر بعملنا الإعلامى وفى النهاية أشكر كل الجهات المعنية على دأبها الدائم لإعادة الحقوق لأصحابها".

يذكر، أن الإعلامى إبراهيم فايق قد تعرض لحملة من التجاوزات خلال الفترة الأخيرة والتى أعقبت هزيمة الأهلى من الزمالك فى القمة 120، والتى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليشتعل الصراع على المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، من أجل حصد بطاقة التأهل فى بطولة دورى أبطال إفريقيا للنسخة المقبلة، بعدما احتل بيراميدز المركز الثانى بجدول الترتيب بالتساوى فى النقاط مع الزمالك، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما احتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 40 نقطة، بينما تصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.