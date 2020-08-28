رياضة | الداخلية يتعادل مع اتحاد الشرطة 3-3 ودياً

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية يتعادل مع اتحاد الشرطة 3-3 ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق الداخلية، مع اتحاد الشرطة، بثلاثة أهداف، لمثلهما، خلال المواجهة الودية التي أقيمت، مساء الجمعه، على ملعب السكة الحديد، ضمن استعدادات الفريقين لعودة القسمين الثاني والثالث.

سجل ثلاثية الشرطة، ابراهيم سعيد، ومصطفى عزت، ومحمد ماهر، وأحرز للداخلية، اسماعيل بامبا وزيكا وجون مانجا.

كما سيخوض الداخلية، مواجهة أخرى، عصر السبت، أمام فريق البنك الاهلى، وسبق للفريق خوض مبارتان وديتان، خلال معسكرة، الذي أقيم مؤخرا بالإسماعيلية.

ويحتل الداخلية المركز الثاني، في جدول ترتيب فرق (المجموعة الثانية) بدوري القسم الثاني، للموسم الحالي 2019-2020، ويملك ، في رصيدة 31 نقطة، بالمركز الثاني.