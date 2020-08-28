رياضة | أشرف صبحي يشيد بإنجازات إدارة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يشيد بإنجازات إدارة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الافتتاحات التي تتم اليوم في نادي الزمالك تعد طفرة عظيمة ، مشددا على أنه يتحدث بصفته الشخصية وليس كوزير للرياضة مشيدا بهذه التطويرات في القلعة البيضاء.

ووجه صبحي خلال افتتاحه عددا من المنشآت الجديدة بالنادي اليوم، الشكر لمرتضى منصور علي هذا المجهود والعمل بشكل شخصي من أجل نهضة الزمالك وتطويره.

وتابع وزير الشباب والرياضة بأن الزمالك منظومة اجتماعية ورياضية قوية وممتازة ونسعي جميعا من خلال القلعة البيضاء وغيرها للنهوض بالرياضة المصرية .