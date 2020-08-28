رياضة | الزمالك يسابق الزمن لاستعادة نجم الفريق قبل موقعة الرجاء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يسابق الزمن لاستعادة نجم الفريق قبل موقعة الرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامج علاجي لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية الفترة القادمة.

وتعرض إمام للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب أمس في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.

وتلقى الأبيض هزيمة بالأمس أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إنبي الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري