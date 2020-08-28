رياضة | تصريح صادم من مدرب أرسنال بشأن مستقبل الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح صادم من مدرب أرسنال بشأن مستقبل الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى مدرب أرسنال ، ميكيل أرتيتا أن عدد الإصابات المرتفعة بين نجوم البريمير ليج، قد يؤدي إلى أزمة بشأن استمرار بطولة الدوري الإنجليزي.

جاءت نتائج اختبارات "كوفيد-19" للعديد من لاعبي فرق الدرجة الممتازة إيجابية منذ عودتهم من العطلة، قبل انطلاق الموسم في 12 سبتمبر المقبل.

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وأدت اصابة لاعبي وسط مانشستر يونايتد، بول بوجبا، وتوتنهام تانجاي ندومبيلي بالفيروس، إلى استبعادهما من تشكيلة من منتخب فرنسا الذي يخوض الشهر المثيب دوري الأمم الأوروبية.

وكان أرتيتا أول مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز يصاب بـ"كوفيد-19" في مارس الماضي، قبل أيام فقط من تعليق النشاط الكروي في البلاد.

وتعافى اللاعب السابق في "المدفعجية" بشكل كامل، وقاد الفريق للفوز بلقب كأس الاتحاد على حساب تشيلسي 2-1.