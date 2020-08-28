رياضة | مرتضى منصور ووزير الرياضة يفتتحان مسجد "طبيب الغلابة"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور ووزير الرياضة يفتتحان مسجد "طبيب الغلابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح المستشار مرتضى منصور رئيس النادي مسجد الدكتور محمد مشالي بمقر نادي الزمالك في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وطلب منصور من جميع الحاضرين لحظة دخوله المسجد قراءة الفاتحة على روح الدكتور محمد مشالي تقديرا لما قدمه من رسالة إنسانية عظيمة طوال حياته.

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وفي سياق متصل، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن افتتاح المنشآت الجديدة بنادي الزمالك يعد أمرا عظيما، مشيرا إلى أنه كان أيضا صباح اليوم في بورسعيد وتم افتتاح إنشاءات جديدة وهذا كله مجهود كبير يشكر عليه الجميع لمصلحة مصر.

ووجه صبحي خلال حضوره افتتاح المنشآت الجديدة بالنادي اليوم الشكر لرؤساء أندية الدوري الممتاز علي المجهود المبذول بعودة البطولة من جديد وخص بالذكر مرتضى منصور رئيس الزمالك لأنه في البداية رفض ثم اقتنع وأكمل مسابقة الدوري.

وتمنى وزير الرياضة أن تسير الأمور بشكل جيد للنهاية واستكمال عملية عودة الحياة الرياضية مرة أخرى.