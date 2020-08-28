رياضة | 3 مباريات ودية لجمهورية شبين استعداداً لعودة القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 مباريات ودية لجمهورية شبين استعداداً لعودة القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق جمهورية شبين، ثلاث مباريات ودية، خارج ملعبه، خلال فترة الإعداد، الحالية، استعداداً لعودة مباريات دوري القسم الثاني.

وتقرر أن يخوض الفريق المنوفي، مواجهات ودية، أمام كوكاكولا، يوم الإثنين المقبل، ثم يحل ضيفا على فريق القناة، يوم الجمعة المقبلة، 4 سبتمبر، قبل أن يخرج لملاقاة فريق أبو قير بالإسكندرية، يوم الثلاثاء 8 سبتمبر.

ومن المقرر ان يعود لاعبي الجمهورية، للتدريبات الجماعية، في الثالثة والنصف من عصر السبت، عقب راحة 24 ساعة، لإستكمال التدريبات الجماعية.