رياضة | أشرف صبحي يوجه رسالة إلى مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يوجه رسالة إلى مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن افتتاح المنشآت الجديدة بنادي الزمالك يعد أمرا عظيما، مشيرا إلى أنه كان أيضا صباح اليوم في بورسعيد وتم افتتاح إنشاءات جديدة وهذا كله مجهود كبير يشكر عليه الجميع لمصلحة مصر.

ووجه صبحي خلال حضوره افتتاح المنشآت الجديدة بالنادي اليوم الشكر لرؤساء أندية الدوري الممتاز علي المجهود المبذول بعودة البطولة من جديد وخص بالذكر مرتضى منصور رئيس الزمالك لأنه في البداية رفض ثم اقتنع وأكمل مسابقة الدوري.

وتمنى وزير الرياضة أن تسير الأمور بشكل جيد للنهاية واستكمال عملية عودة الحياة الرياضية مرة أخرى.

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