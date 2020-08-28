رياضة | باريس سان جيرمان يقدم عرضًا مُغريًا لميسي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يقدم عرضًا مُغريًا لميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام أرجنتينية عن دخول باريس سان جيرمان الفرنسي سباق الصراع على التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني الذي ينوي الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي.

وأفادت فضائية TyCSports الأرجنتينية بأن باريس سان جيرمان على إستعداد لتقديم راتبًا لميسي أعلى مما يتقاضاه في برشلونة في الوقت الحالي.

وأكدت الفضائية الأرجنتينية أن النادي الفرنسب أبدى استعداده أيضًا لدفع تعويض لبرشلونة وهو ما لن يستطيع مانشستر سيتي الإنجليزي تقديمه بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

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وألمحت الفضائية الأرجنتينية أن وجود كلا من مبابي ونيمار ودي ماريا في باريس سان جيرمان قد يغري ميسي بالإضافة إلى احتكار باريس سان جيرمان للبطولات المحلية ومنافسته بقوة على بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الفضائية الأرجنتينية إلى أن مانشستر ستي يعتبر من أبرز المهتمين بالتعاقد مع ميسي البالغ من العمر 33 عامًا كما زعمت تقارير صحفية مؤخرًا أن المان سيتي توصل لإتفاق مع النجم الأرجنتيني على شروطه الشخصية.