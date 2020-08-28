رياضة | الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الإعلامي مهيب عبدالهادي مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تصريحاته عن دخول النادي الأهلي للتعاقد في مفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي، نجم خط وسط فريق الكرة بنادي الزمالك.

وقال عبدالهادي عبر قناة «إم بي سي مصر»: الأهلي يتحرك لضم ساسي، وهناك مفاوضات حمراء للظفر بخدمات اللاعب".

وتابع:نحن في عالم احتراف، فنرى رمضان صبحي قام بتفضيل عرض بيراميدز على الأهلي، مشيرا إلى أن فرجاني ساسي سيحق له التوقيع لأي نادٍ في حالة عدم تجديد عقده مع الزمالك.