رياضة | الإعلان عن قائمة بيراميدز لمواجهة أسوان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعلان عن قائمة بيراميدز لمواجهة أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة اللاعبين لخوض مباراة أسوان في الدوري الممتاز، والمحدد لها السادسة من مساء السبت، على استاد الشرطة بالعباسية. وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن Advertisements خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

Advertisements