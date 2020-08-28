رياضة | أحمد مرتضى: المنشآت الجديدة لمصلحة مصر والزمالك.. وفرع أكتوبر الأولوية القادمة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد مرتضى: المنشآت الجديدة لمصلحة مصر والزمالك.. وفرع أكتوبر الأولوية القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بافتتاح المنشآت الجديدة بالنادي اليوم بمقر القلعة البيضاء.

وأكد أحمد مرتضي أن افتتاح الصالات والمنشآت ليس لنادي الزمالك فقط ولكنه من أجل مصر التي طالما منحت أبناءها الكثير والكثير.

كما أشار عضو مجلس إدارة النادي إلى أن الزمالك عقب افتتاح المنشآت الجديدة باستطاعته حاليا استضافة التدريبات والمباريات الخاصة بالألعاب الأخري وأيضا المنتخبات.

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وشدد أحمد مرتضي على أن مجلس الإدارة يسعي دائماً لخدمة أعضاء الجمعيه العموميه وجمهور نادي الزمالك وسيستمر دائما في التطوير.

وتابع أحمد مرتضى بأن الفترة المقبله سوف تشهد البدء بإنشاء فرع النادي بالسادس من اكتوبر وإنشاء الاستاد الخاص بالنادي موضحا هذا سيكون من أولويات المجلس خلال الفترة الحالية.

وحرص أحمد مرتضي علي توجيه الشكر الي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومعه جميع الحاضرين لوجودهم بافتتاح الحدث الكبير بنادي الزمالك.