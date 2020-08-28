اخبار الرياضه

رياضة | تصريح مثير من كلوب بشأن ضم ميسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من كلوب بشأن ضم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد يورجن كلوب المدير الفني لفريق الإنجليزي، تقدم فريقه بعرض لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الراغب في ترك والانتقال إلى فريق آخر.

 

Advertisements

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الافتراضي مساء الجمعة، قبل يوم واحد من مباراة درع المجتمع أمام أرسنال: "هل هناك اهتمام؟ من لا يريد ضم ميسي إلى فريقه؟ لكن لا توجد فرصة".

 

وعن مباراة درع المجتمع أمام آرسنال وأضاف: "لا نلعب الوديات، نخوض مباريات اختبارية، إنها بطولة ومن النادر أن تحصل على وقت مثالي للتحضير للمباراة، لدينا أربعة أسابيع للتحضير للدوري الممتاز، تتخلها جولة المباريات الدولية، 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا