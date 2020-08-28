الامارات | اتحاد كلباء بطلا لدورة الشارقة الودية لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء بطلا لدورة الشارقة الودية لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق اتحاد كلباء بلقب دورة الشارقة الودية الرباعية التي نظمها نادي الشارقة بعد تصدره ترتيب الفرق برصيد خمس نقاط مستفيدا من تعادل الشارقة وخورفكان بثلاثة أهداف لكل منهما خلال المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على استاد خالد بن محمد بمنطقة الحزان في الشارة في ختام مباريات الدورة التي انطلقت في 19 الجاري بمشاركة فرق الشارقة واتحاد كلباء. الذي حصل على درع الدورة.

وحل فريق عجمان في المركز الثاني في ترتيب فرق الدورة برصيد أربع نقاط وخورفكان ثالثا برصيد ثلاث نقاط و الشارقة في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

شهدت المباراة مهرجان أهداف من قبل الفريقين ، إذ تقدم الشارقة بهدف السبق عن طريق سيف راشد " 27" من ركلة حزاء تسبب فيها اللاعب طارق الخديم بعدما تمت عرقلته داخل منطقة الجزاء لكن سرعان ماعادل خورفكان النتيجة عن طريق لاعبه أورنادو " 29" وأضاف خورفكان الهدف الثاني " 37" من كرة سددها في البداية لاعب الفريق رافائيل دي باولا وأكملها مدافع الشارقة حمد جاسم بالخطأ في مرماه من تسديدة رأسية وقبل نهاية الشوط الأول سجل لاعب خورفكان هزاع سالم الهدف الثالث" من تسديدة رأسية .

انهى فريق خورفكان الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدف بعدما كان متأخرا بهدف دون رد ومع بداية الشوط الثاني تمكن اللاعب البديل في الشارقة إيغور كورنادو من تقليص الفارق بتسيجله الهدف الثاني لفريقه" 48" وسجل قبل أن يسجل اللاعب البديل في الشارقة البرازيلي كايو لوكاس هدف التعادل لفريقه في مرمى خورفكان" 65".

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بدأ خورفكان الأفضل في المباراة من حيث التنظيم والإنتشار الجيد في الملعب في حين عانى الشارقة من مشكلات في الدفاع والتنظيم الجيد والتفاهم والإنسجام بين لاعبيه وخلق الفرص وتحويلها إلى أهداف مرمى خورفكان.

ودفع مدرب الشارقة في الشوط الثاني بعدد من لاعبيه الأساسية وانقذت هذه التغييرات التي قام بها المدرب الشارقة من خسارة كبيرة كان يمكن أن يتعرض لها بعدما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف دفعة واحدة في الشوط الأول قبل أن يستعيد الفريق توازنه في الشوط الثاني ويتمكن من العودة إلى المباراة.

ومثلت الدورة فرصة جيدة لمدربي هذه الفرق الأربعة للوقوف على مدى جاهزية لاعبيهم للموسم الكروي.

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