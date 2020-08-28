شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السومة على أعتاب الانتقال لشباب أهلى دبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «البيان» الإماراتية، عن اقتراب نادى شباب أهلى دبى، من الحصول على خدمات النجم السورى عمر السومة، مهاجم فريق أهلى جدة السعودى، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تعزيز هجوم الفريق، في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن عمر السومة قريب من الانضمام لصفوف فريق شباب الأهلى دبى، خلال الصيف الحالى، بعدما أعلن رغبته لإدارة ناديه أهلى جدة، نيته الرحيل مع نهاية الموسم الجارى.

كانت تقارير إعلامية سعودية قد أكدت على أن النجم السورى عمر السومة اجتمع مع إدارة أهلى جدة، وطلب منهم السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق، مع نهاية الموسم الجارى، خاصة أنه بإمكانه التوقيع لأى فريق بعد 3 أشهر، وطالب إدارة الأهلى بالاستفادة ماديًا منه بدلا من الرحيل مجانًا.

يذكر أن السومة كان قد انضم لصفوف فريق الأهلى السعودى، في صيف عام 2014، قادما من فريق القادسية الكويتى، وخاض معه 182 مباراة في جميع المسابقات، سجل 165 هدفا، وقدم 16 تمريرة حاسمة.