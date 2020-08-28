شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: نعمل على تطوير النادي رياضيًا وإنشائيًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المجلس يعمل على تطوير النادي في مختلف المجالات.
وقال رئيس النادي، على هامش افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية، إن المجلس يعمل على جميع المستويات من خلال طفرة إنشائية لأعضاء الجمعية العمومية وكذلك العمل على وجود طفرة رياضية بالنادي.
وكان وزير الرياضة حضر افتتاح الصالات الجديدة بالنادي اليوم بحضور عدد كبير من رموز النادي ورجال الدولة.
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