شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: المنشآت الجديدة لمصلحة مصر والزمالك.. وفرع أكتوبر الأولوية الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته بافتتاح المنشآت الجديدة بالنادي، اليوم الجمعة، بمقر القلعة البيضاء.

وأكد أن افتتاح الصالات والمنشآت ليس لنادي الزمالك فقط، ولكنه من أجل مصر التي طالما منحت أبناءها الكثير والكثير.

كما أشار عضو مجلس إدارة النادي إلى أن الزمالك عقب افتتاح المنشآت الجديدة باستطاعته حاليا استضافة التدريبات والمباريات الخاصة بالألعاب الأخرى وأيضا المنتخبات.

وشدد أحمد مرتضى على أن مجلس الإدارة يسعى دائماً لخدمة أعضاء الجمعية العمومية وجمهور نادي الزمالك وسيستمر دائما في التطوير.

وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد البدء بإنشاء فرع النادي بالسادس من أكتوبر وإنشاء الاستاد الخاص بالنادي، موضحا أن هذا سيكون من أولويات المجلس، الفترة المقبلة.

وحرص أحمد مرتضى على توجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومعه جميع الحاضرين لوجودهم بافتتاح الحدث الكبير بنادي الزمالك.

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