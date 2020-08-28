شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد مجمع صالات السلة والطائرة بنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياصة، مجمع صالات كرة السلة والطائرة المفتوحة بنادي الزمالك وكذلك صالة محمد حسن حلمي. وأشاد صبحي بالتطورات والتجديدات والطفرة التي تمت في صالات الزمالك والجهد الكبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور. وكان وزير الرياضة وصل لمقر النادي لافتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي اليوم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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