شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح صالتي تنس الطاولة والألعاب الإلكترونية في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صالة تنس الطاولة وصالات الألعاب الإلكترونية لأطفال النادي. وأشاد صبحي بهذه الطفرة مؤكدا سعادته باهتمام إدارة النادي بكافة الفئات السنية وذلك على هامش افتتاحه صالة الألعاب الإلكترونية للأطفال. وكان وزير الرياضة قد وصل لمقر النادي لافتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي اليوم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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