شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشيد بمبنى فريق الكرة بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المبنى الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي يضم غرف ملابس وساونا وجاكوزي وكذلك المطعم الخاص بالرياضيين. وأشاد صبحي بهذه المنشآت، مؤكدا على إعجابه الشديد بها وأنه سعيد بتواجد هذة المواصفات التي تواكب الأندية العالمية. وكان وزير الرياضة قد وصل لمقر النادي لافتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي اليوم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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