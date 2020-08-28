شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: أشكر رئيس الزمالك على استكمال الدوري.. ومنشآت النادي عمل عظيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن افتتاح المنشآت الجديدة بنادي الزمالك يعد أمرا عظيما، مشيرا إلى أنه كان أيضا صباح اليوم في بورسعيد وتم افتتاح إنشاءات جديدة وهذا كله مجهود كبير يشكر عليه الجميع لمصلحة مصر.

ووجه صبحي خلال حضوره افتتاح المنشآت الجديدة بالنادي اليوم الجمعة، الشكر لرؤساء أندية الدوري الممتاز على المجهود المبذول بعودة البطولة من جديد وخص بالذكر المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، لأنه في البداية رفض ثم اقتنع وأكمل مسابقة الدوري.

وتمنى وزير الرياضة أن تسير الأمور بشكل جيد للنهاية واستكمال عملية عودة الحياة الرياضية مرة أخرى.